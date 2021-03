Pasquale Carmellino, chi è la vittima dell’incidente di Bologna

Il dramma di Pasquale Carmellino, chi è la vittima dell’incidente sulla tangenziale di Bologna avvenuto ieri mattina.

Un drammatico incidente è avvenuto nelle scorse ore sulla tangenziale di Bologna, tra le uscite 5 e 6 in direzione Casalecchio. A perdere la vita è stato un uomo di 58 anni, che è rimasto incastrato nel suo abitacolo, una Fiat 600. A quanto pare, l’impatto non è stato violentissimo, ma sembra che l’uomo non indossasse le cinture di sicurezza e quindi ha sbattuto violentemente la testa e il torace contro il volante, perdendo i sensi.

A perdere la vita, Pasquale Carmellino, originario della provincia di Caserta e nello specifico di San Cipriano d’Aversa. Da molto tempo, l’uomo era residente a San Cesario sul Panaro, nel Modenese. Stando a quella che è stata la ricostruzione dei fatti emersa subito dopo lo schianto, pare che la sua Fiat 600, per cause ancora da accertare, abbia tamponato un camion che la precedeva.

Il dramma di Pasquale Carmellino, vittima di incidente stradale

L’abitacolo è rimasto incastrato sotto il cassone del grosso mezzo e quando sul posto sono giunti i soccorritori, per l’uomo rimasto in auto non c’era ormai più nulla da fare. Sul luogo della tragedia, i sanitari del 118 accorsi sul posto con ambulanza e automedica. Hanno tentato di rianimare l’uomo, che purtroppo era già deceduto. Stando a quanto si apprende, l’uomo lascia la compagna. Sia la sua comunità d’origine, nel casertano, che il paese del modenese dove Pasquale Carmellino attualmente viveva sono straziati dal dolore per quanto è avvenuto.

Sul luogo della tragedia, sono giunti gli agenti della Polizia stradale Bologna Sud, agli ordini del comandante Franco Segala. Hanno dovuto deviare il traffico veicolare e portare avanti i rilievi di rito previsti in questi casi. Grandissimi i disagi per il traffico nella mattinata di ieri nella zona di Bologna e in particolare su tutta la tangenziale felsinea, in direzione Nord. Sul posto, i soccorritori hanno anche dovuto provvedere a liberare la carreggiata.