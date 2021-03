Panda di Stasera tutto è possibile, chi è il ballerino Egon Polzone

Su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile” con la mascotte del programma, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Stasera alle 21.20 su Rai2 andrà in onda l’ultima puntata della sesta stagione di “Stasera tutto è possibile”. Il comedy show condotto da Stefano De Martino chiuderà questo ciclo di otto puntate e tornerà la prossima settimana, lunedì 29 marzo, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”. Non mancherà ovviamente la mascotte dello show, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Egon Polzone

Egon Polzone, nato a Salerno 31 anni fa, oggi residente a Roma, è un ballerino diplomato al Professional Ballet dell’etoile del Teatro San Carlo Pina Testa. Si è avvicinato alla danza da adolescente, ha studiato e si è perfezionato con maestri del calibro internazionale come André de la Roche, Dino Verga, Alex Atzewi e Irma Cardano, che gli hanno dato una forte base modern contemporanea.

Egon Polzone ha continuato la sua collaborazione con maestri nella tecnica passo a 2 come Luigi Ferrone e Fabrizio Esposito, in seguito perfezionata dal maestro Renato Greco. Nel 2014 è volato negli Stati Uniti grazie alla Joffrey Ballet e ha appreso nuove tecniche in diversi stili arricchendo il proprio bagaglio artistico e debuttando nella magnifica cornice di Broadway. Con coreografie di étoile internazionali come Africa Guzman, o dal repertorio di Robert Joffrey e Gerard Arpino.

Nonostante la sua giovane età Egon Polzone vanta già una brillante carriera, con la partecipazione a diversi spettacoli come “Vita d’Artista” (musical sulla vita di Charlie Chaplin) prodotto da Claudio Tortora e in tabellone nei migliori teatri italiani, e vari musical con la compagnia dell’arte di Salerno. Vanta inoltre esperienze al fianco del ballerino Stefano De Martino e del corpo di ballo di Made in sud e del premio Charlot e in produzioni nazionali di opere come La Bohème e Rigoletto.

Nel luglio 2013 Egon Polzone ha aperto la sfilata di moda dell’affermatissimo stilista Alviero Martini, partecipando come primo ballerino nel balletto Spartacus. A fine luglio 2014 si è esibito per più serate al Symphonic Theater di Broadway con la Joffrey Ballet di New York. E nel 2016, come molti già sanno, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Sui social conta migliaia di follower e mostra sempre i suoi lavori!

