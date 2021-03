Luca Manfredi, perché è finito il matrimonio con Nancy Brilli: la loro storia

By

La coppia Luca Manfredi Nancy Brilli ha vissuto una relazione importante tempo fa. I due hanno anche avuto un figlio, poi tra loro è finita.

Luca Manfredi, oltre ad un papà famoso, ha avuto anche una moglie il cui nome è ancora oggi nota a tutti. Il figlio di Nino Manfredi per un certo periodo infatti ha intrattenuto un matrimonio con Nancy Brilli. I due sono stati marito e moglie per cinque anni, dal 1997 al 2002. Questa loro relazione ha portato alla nascita di Francesco nel febbraio del 2001.

Ma alla fine l’amore tra Luca Manfredi e l’attrice romana è giunto a conclusione. Il loro fu un divorzio che avvenne sottovoce, il più possibile alla larga dal clamore mediatico e dal gossip. Poi entrambi hanno intrapreso strade diverse.

Riguardo a Luca, lui si è poi sposato con Michela Trevisan, una biologa e nutrizionista, che nel 2008 gli ha dato Matilde e Margherita, due gemelle. Nonostante siano ancora delle adolescenti, il papà regista spesso le chiama a recitare nelle produzioni da lui stesso dirette. I motivi del divorzio tra Luca Manfredi e Nancy Brilli non si conoscono né i due ne hanno mai fatto menzione.

Luca Manfredi, il successivo compagno di Nancy Brilli volle il divorzio dei due

Per quanto riguarda lei, la vita sentimentale risulta essere ben più movimentata. La Brilli infatti si sposò già una priva volta prima di andare in moglie al figlio di Nino Manfredi. Il suo primo marito fu Massimo Ghini, per un matrimonio durato anche meno di quello successivo. I due attori condivisero il talamo nuziale soltanto dal 1987 al 1990.

Dal 1991 al 1994 la Brilli ebbe come fidanzato Ivano Fossati, poi ecco l’incontro con Luca e la nascita di Francesco agli albori del nuovo millennio. Per 15 anni e mezzo infine il suo compagno fu Roy De Vita, noto chirurgo. A ‘Verissimo’ la Brilli aveva parlato, nello scorso mese di novembre, di questa relazione finita non proprio bene.

“Non mi sono piaciuta io e non mi era piaciuto lui negli ultimi tempi. Ma è bello vedere che i nostri figli, avuti da partner diversi, siano come fratelli a tutti gli effetti. Fu Roy a volere il mio divorzio da Luca, perché avrebbe voluto sposarmi. Però il matrimonio tra noi non è mai avvenuto”.