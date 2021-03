Luca Manfredi, chi è il figlio Francesco: età, foto, social, vita privata

Luca Manfredi è un noto regista italiano. Forse non tutti sanno che ha un figlio: Francesco. Scopriamo chi è.

Manfredi è un famoso sceneggiatore e regista. Nel suo lavoro non ha curato solo produzione per il grande schermo ma anche per la televisione. L’uomo è un vero e proprio talento. Lo ricordiamo per film come “Meglio tardi che mai”, “Le ragioni del cuore” e “In arte Nino”.

Dal 1997 al 2002 è stato sposato con Nancy Brilli, anche lei amatissima e conosciutissima dal pubblico per le sue doti recitative. I due hanno poi deciso di proseguire le loro vite separatamente, ma non hanno mai detto ufficialmente le ragioni della loro decisione.

Luca Manfredi: ecco tutto quello che c’è da sapere su suo figlio Francesco

Francesco è indubbiamente molto talentuoso. Sarà forse perché è il frutto di due attori formidabili? Probabilmente è così e ad aggiungere una qualità in più al ragazzo c’è senza dubbio la simpatia ereditata da suo nonno Nino.

Ad oggi il ragazzo vive in Inghilterra dove sta continuando gli studi. Ha scelto di andare all’estero proprio per mettersi alla prova. Con sua madre ha un rapporto molto aperto e solido: “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto”.

Anche sua madre è molto felice del rapporto che hanno “Ho un ragazzo studioso, rispettoso, che mi protegge. Ci tenevo moltissimo alla sua educazione e sono felice che sia un ragazzo sereno”, aveva detto l’attrice.

Il figlio è molto protettivo nei confronti della madre: “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande (…)” aveva raccontato Francesco.