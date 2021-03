Clamoroso colpo di scena alla vigilia di Italia’s Got Talent, Lodovica Comello ha il Covid: niente finale per lei, ecco chi la sostituisce.

Doccia fredda per la conduttrice televisiva di Italia’s Got Talent, in onda su Sky Uno e Tv8, Lodovica Comello. Infatti, la bella e simpatica attrice e danzatrice udinese, lanciata da Il Mondo di Patty e Violetta, che per tre anni consecutivi ha condotto il talent show, alla vigilia della finalissima di quest’anno si è dovuta arrende al Covid.

La conduttrice è infatti positiva al Coronavirus e quindi domani sera non condurrà la finale, in onda alle ore 21.30 su TV8 e in simulcast anche su Sky Uno. Al suo posto, ci sarà un veterano ormai della televisione italiana, Enrico Papi, che su TV8 lo abbiamo visto ritornare alla grande con Guess My Age! Il conduttore peraltro era già stato giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni.

Lodovica Comello ha il Covid e spiega che salterà Italia’s Got Talent

La stessa Lodovica Comello ha annunciato di avere il Coronavirus e di essere stata costretta all’isolamento domiciliare. Lo ha fatto con un video pubblicato sui social network. “Per la serie mai una gioia è la seconda volta che salto la finale”, ha evidenziato. Quindi ha rivelato: “Mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma quest’anno senza pancia. Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati”.

Insomma, da una parte la delusione per questo nuovo forfait, dall’altra un messaggio di speranza per il futuro da parte della conduttrice, amatissima dal pubblico. La finale è attesissima: undici concorrenti sono già certi della partecipazione al round di domani, il 12esimo arriverà dal pubblico che dovrà scegliere di ripescare uno tra quattro ulteriori semifinalisti. Infine, sempre il pubblico decreterà, attraverso il televoto, il vincitore assoluto dell’edizione 2021 del talent show.