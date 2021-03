Incendio devasta una residenza per anziani: si temono numerose vittime

Un incendio causa una devastante esplosione all’interno di una residenza per anziani: tanti i feriti, si teme che siano numerose le vittime.

Dramma nella notte nello stato di New York, dove una residenza per anziani è stata devastata prima dalle fiamme e poi da una terrificante esplosione che ha causato diverse vittime tra le quali, pare, anche un vigile del fuoco intervenuto a domare le fiamme. Attualmente sono poche le informazioni riguardanti l’accaduto, nel corso delle ore sono emerse voci e indiscrezioni da varie testate locali che in Europa sono state riportate dal quotidiano britannico Daily Mail.

Secondo quanto si legge sul tabloid l’incendio sarebbe scoppiato durante la notte e la segnalazione ai vigili del fuoco è stata fatta da diversi isolati di distanza. I vigili intervenuti sul luogo dell’incendio hanno innanzitutto fatto evacuare l’edificio, portando in salvo quante più persone possibile dalla furia delle fiamme. Successivamente hanno cercato di spegnere le fiamme che già avvolgevano tutto l’edificio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Donna scomparsa, svolta nelle indagini dopo mesi: c’è un arresto

🇺🇸 — DEVELOPING: Large fire on Lafayette St in Spring Valley, NY. Fire Department and Hatzolah are on scene with reports of trapped people inside. pic.twitter.com/Ei1jsz5qeI

— Belaaz (@TheBelaaz) March 23, 2021