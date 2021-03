Ilary Blasi, champagne mentre fa il bagno: lei non si nasconde FOTO

Una strepitosa Ilary Blasi dà esempio di estrema sensualità e bellezza con un post pubblicato in mattinata su Instagram, fans sognanti.

Ilary Blasi, dopo settimane e settimane di silenzio, ritorna con fragore sulla scena social. La conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’, sin dallo scorso autunno aveva limitato le proprie uscite su Instagram, limitandosi a qualche post saltuario in occasione di qualche grande evento.

Come ad esempio il compleanno della figlia Isabel, che lo scorso 10 marzo ha compiuto 5 anni. O per esaltare giustamente sé stessa dopo essere finita sulla copertina di ‘Grazia’ il giorno dopo. Ora ecco che Ilary Blasi attira gli sguardi di tutti in maniera provocantissima.

La bellissima presentatrice televisiva romana si fa immortalare mentre è nella vasca da bagno, intenta com’è a sorseggiare quello che sembra essere dello champagne. Lo scatto è realizzato in bianco e nero e la Blasi ha i capelli raccolti in uno chignon ed è pregevolmente truccata.

Ilary Blasi, un corpo che fa sognare

Il resto lo fanno il suo sguardo e quel che si intravede delle sue magnifiche forme. I commenti dei suoi followers sono pieni di entusiasmo e di ammirazione per lei, che nonostante abbia vissuto tre gravidante (prima di Isabel lei ha dato alla luce anche Christian e Chanel, n.d.r.) continua a conservare una forma fisica meravigliosa.

E che, a quasi 40 anni di età, non è per niente da tutte. C’è anche chi scrive, a metà tra il serio e il faceto, di come “capitan Totti abbia capito tutto della vita”. I due vivono da anni una storia d’amore magnifica, che dura da inizio anni 2000 e che è culminata anche nel matrimonio celebrato nel 2005.

Per entrambi quello attuale è un bel periodo. La Blasi è ritornata in tv e sta riscuotendo un buon successo alla conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’. Per Totti invece ecco che la popolarità continua a restare al top grazie alla docu-serie su di lui dal titolo “Speravo de morì prima”, incentrata sugli ultimi due anni di carriera calcistica. Anche dopo il ritiro, i tifosi della Roma continuano ad ammirarlo come merita.