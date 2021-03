Freddie Highmore, chi è Stefano Giraldi nella serie tv Leonardo

Stefano Giraldi è l’ufficiale del Ducato di Milano della serie tv Leonardo: Chi è Freddie highmore, l’attore che lo interpreta?

Leonardo è la nuova serie televisiva di Rai Uno completamente dedicata alla vita di Leonardo Da Vinci. Nel primo episodio, l’inventore viene accusato dell’omicidio di Caterina da Cremona. Interrogato da Stefano Giraldi (ufficiale del Ducato di Milano), Leonardo racconta della sua vita, partendo da quando aveva 20 anni e lavorava in una bottega a Firenze.

Chi interpreta Stefano Giraldi

Freddie Highmore è uno dei pochi attori che, conosciutissimi da bambini, sono riusciti a continuare a recitare con successo anche da adulti. Highmore è diventato famoso in particolare per il ruolo di Charlie Bucket ne La fabbrica di cioccolato (film 2005, dove ha recitato accanto a Johnny Depp). Più recentemente l’attore ha interpretato Norman Bates nella serie TV Bates Motel (che segue l’infanzia del noto killer di Hitchcock). In Italia lo abbiamo visto su Rai Due nelle vesti di Shaun Murphy in The Good Doctor, per cui è stato anche candidato a un Golden Globe.

L’attore, il cui nome completo è Alfred Thomas Highmore, è nato a Londra, il 14 febbraio 1992. Oltre alla recitazione l’uomo ha anche studiato doppiaggio, ed è stato produttore cinematografico, regista e sceneggiatore. Highmore inizia a lavorare nel mondo della televisione a soli 6 anni, quando ottiene qualche piccolo ruolo in alcuni film per la televisione. La prima parte importante arriva sempre a 6 anni, quando lavora con il fratello Albert al film Women Talking Dirty (in cui interpreta il figlio di Helena Bonham Carter). Nella sua carriera ha recitato sin da subito accanto a grandi nomi di Hollywood: Robin Williams, Emma Roberts e Johnny Depp per citarne alcuni.

Della vita privata dell’attore non si sa molto: la madre è un’agente di spettacolo e il padre è un attore. Nonostante Freddie Highmore sia molto riservato, il web è abbastanza certo che l’attore sia ancora single.