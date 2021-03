Franco Battiato compie 76 anni: l’ansia per le sue condizioni di salute

Giorno speciale per il cantautore e maestro italiano Franco Battiato, che oggi 23 marzo 2021, compie 76: come sta oggi?

Un maestro e un cantautore di riferimento per tutte le generazioni italiane. Oggi, martedì 23 marzo 2021, Franco Battiato compie 76 anni. Il fratello Michele è intervenuto subito replicando alle accuse arrivate da Roberto Ferri: “La gente non ha rispetto di chi sta poco bene. Le persone che fanno dichiarazioni come quelle che ho ascoltato in questi giorni si qualificano da sole”. Poi ha aggiunto: “Chi si è spacciato per amico di mio fratello e invece non è assolutamente mai stato. Sono dei disperati entrati in casa grazie ad amicizie comuni”.

Franco Battiato, come sta oggi il maestro italiano

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente lo stesso Michele Battiato ha aggiunto: “Quel che mi sento dire è solo che stiamo assistendo mio fratello come merita. Questi atteggiamenti fanno parte del meccanismo dello spettacolo, portato avanti da persone che vogliono farsi pubblicità, desiderano apparire, perché la vita non li ha premiati come pensavano di poterlo essere”. Ma cos’era successo?

Leggi anche –> Come sta Franco Battiato dopo le voci sulla sua malattia: le ultime novità

Ci sono state numerose voci, tra le quali una su tutte, quella dell’amico e collaboratore di Battiato, Roberto Ferri, che aveva svelato ai microfoni di Fanpage.it: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto” con il riferimento all’album “Torneremo ancora”. Battiato non sta attraversando un ottimo periodo, ma sicuramente è curato con affetto da amici e parenti che lo continuano a sostenere seppur in un momento non esaltante per lui. Oggi per lui è una giornata speciale con il 76esimo compleanno per il cantautore italiano.