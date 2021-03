Emi De Sica: chi era la prima figlia di Vittorio e Giuditta Rissone

Emi De Sica, prima figlia del grande Vittorio, è morta oggi a 83 anni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

E’ scomparsa oggi a 83 anni Emi De Sica, primogenita del grande attore e regista Vittorio e della sua prima moglie Giuditta Rissone. Insieme con i fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), Emi (diminutivo di Emilia) si era occupata con dedizione di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De Sica, il restauro dei grandi film e le mostre. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Emi De Sica

Emilia De Sica, figlia di Vittorio De Sica e Giuditta Rissone, era nata a Roma il 10 febbraio 1938. Dal 1966 al 1976 è stata sposata con il regista Peter Baldwin, originario dell’Illinois (Stati Uniti) da cui ha avuto la figlia Eleonora, oggi 52enne foodblogger e madre di Elliot, 15 anni.

Leggi anche –> Christian De Sica e lo zio assassino: l’attore risponde all’insulto sui social

Poi Emi De Sica si è legata sentimentalmente a Sergio Nicolai, che ha sposato in seconde nozze e assieme al quale ha lavorato per decenni alla conservazione e alla catalogazione del preziosissimo fondo di documenti, lettere e fotografie di De Sica.

Leggi anche –> Christian De Sica, chi è la mamma Maria Mercader: vita privata e carriera

Di Emi De Sica colpiva anche e soprattutto il sorriso identico a quello di papà Vittorio: “Più invecchio più sono come lui – aveva dichiarato in un’intervista rilasciata nel 2019 alla Stampa -. Peccato che alla mia età non c’era già più”. E sempre a proposito del padre: “Era un pezzo di pane, l’unico castigo era mettermi, con lui vicino, seduta sul piano perché soffrivo di vertigini. Ma dovevo averla fatta proprio grossa. Adoravo ascoltarlo: pur non conoscendo le note, suonava in modo fantastico”.

Leggi anche –> Lutto per Christian De Sica: morta la sorella Emilia