Ema Stokholma, perché è finita la relazione col rapper Gemitaiz

Stasera, tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile” anche Ema Stokholma. La dj ha avuto una storia con Gemitaiz, ecco perché è finita.

Questa sera Ema Stokholma, dj, pittrice, speaker radiofonica e conduttrice, sarà tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile“. Il programma, condotto da Stefano de Martino, andrà in onda in prima serata su Rai 2 e avrà in studio tanti personaggi chiave del momento come Iva Zanicchi, opinionista all'”Isola dei famosi” ma anche la stupenda Ema. E’ nota a tutti la storia d’amore con il rapper romano Gemitaiz, ma come mai è finita tra i due? Ecco la storia.

Ema Stokholma e Gemitaiz, perché si sono lasciati

La storia d’amore tra i due è durata due anni tra alti e bassi, in una relazione “bella ma complicata“, come l’ha definita la stessa Ema. L’amatissima dj, che è anche una brava pittrice e condivide i suoi quadri su instagram, dove è parecchio seguita, ha una storia familiare tragica, fatta di abusi e fughe. E’ scappata di casa quando era molto piccola pur di sfuggire alle violenze di sua madre ed è arrivata in Italia.

D’altro canto, nemmeno la vita di Gemitaiz è stata tutta rosa e fiori. Il rapper, le cui origini romane emergono prepotenti nelle sue canzoni, ha avuto diversi problemi con la droga, tanto che nel 2014 è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Ma dopo il suo rehab, ha recuperato la vena creativa e si è buttato nel mondo della musica, che lo aveva accolto fin da quando aveva appena 12 anni.

La storia d’amore tra i due, durata due anni, dal 2015 al 2017 circa, è sempre stata vissuta il più possible lontano dai riflettori. Per questo motivo non si hanno molte informazioni sulla loro relazione, e nemmeno sul motivo della rottura, che tuttoggi rimane sconosciuto. All’origine della crisi nella coppia potrebbe esserci tuttavia una seria di scatti hot in cui Gemitaiz si mostrava assieme ad un’altra, Sara Calixto.