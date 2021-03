Cristina Bowerman, chi è la nota chef: carriera, vita privata, social

Cristina Bowerman è una nota chef italiana, detentrice di una stella Michelin al suo ristorante Glass Hostaria, a Roma

Cristina Bowerman è una nota chef italiana nata nel 1966 a Cerignola, cittadina della Puglia. Prima di diventare la stella della cucina che è oggi, la Bowerman ha avuto una vita molto lontana dai fornelli. Infatti, la chef ha studiato inizialmente lingue straniere, poi ha preso una laurea in Giurisprudenza. Dopo la laurea aveva deciso di trasferirsi a San Francisco negli Stati Uniti per continuare gli studi e nei weekend lavorava in una coffee house. Si è poi trasferita ad Austin, per lavorare come graphic designer per 10 anni, in Texas. Successivamente, Cristina Bowerman ha cambiato completamente vita: ha studiato arti culinarie per due anni presso l’Università del Texas, ad Austin, e alla scuola di cucina Le Cordon Bleu. Ma scopriamo qualcosa in più su questa fenomenale donna.

Una chef accesa come i suoi capelli

Cristina Bowerman e il suo ciuffo rosa fanno ritorno in Italia nel 2004, quando inizia a lavorare come chef al ristorante Glass Hostaria di Roma. Per i primi tre anni, il ristorante ha avuto qualche difficoltà poiché, sebbene la chef pugliese portasse nuovi piatti, la gente del posto non andava in settimana e comunque ordinava solo piatti tradizionali nel weekend. Poi c’è stata una svolta: la gente ha iniziato ad interessarsi alla sua cucina e, da quel momento, la carriera di Cristina Bowerman inizia a volare alta, nell’empireo dei grandi chef. Nel 2009, infatti, riceve due forchette Gambero Rosso e l’anno dopo, 2010, le viene assegnata una stella Michelin: è la prima donna italiana a riceverne una.

Cristina Bowerman: chef, mamma e moglie con un piccolo segreto

Cristina Bowerman, tuttavia, non pensa solo alla carriera. Attualmente è spostata con l’ex impresario teatrale e proprietario del ristorante Chef Hosteria, Fabio Spada. La coppia ha avuto un figlio, Luca, nato nel 2008 e che riempie di gioia le giornate dei suoi impegnatissimi genitori. Sebbene la Bowerman non riesca a dedicare tutto il tempo che vorrebbe al figlio, lo ama moltissimo e cerca di essere un esempio per lui.

C’è una cosa che non tutti sanno: Cristina Bowerman è in realtà Cristina Vitulli. La chef pugliese ha preso il cognome dal suo primo marito, conosciuto negli Stati Uniti. Aveva deciso di adottarlo perché, vivendo ad Austin, temeva di essere presa per una persona proveniente dal Messico e di subire discriminazioni. Prendendo il cognome del primo marito, questo problema non c’è stato.