Chiara Ferragni, il giallo sulla figlia Vittoria: sui social è nata “prima”

La notizia della nascita di Vittoria Lucia Ferragni è stata “spoilerata” su Twitter prima dell’annuncio ufficiale dei genitori: com’è possibile?

Qualcosa nell’annuncio della nascita della piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, non torna. La notizia è stata lanciata poco dopo le 9. Ma già da almeno un’ora su Twitter in molti ne erano a conoscenza, ed era già noto anche il nome. Com’è possibile?

La gaffe dell’ostetrica di Chiara Ferragni

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un tweet di un’amica di un’ostetrica dell’Ospedale Mangiagalli di Milano, dove è avvenuto il parto di Chiara Ferragni. “È nata Vittoria Lucia Ferragni, auguri a Chiara Ferragni e Fedez”, si legge nel “cinguettio” incriminato, diventato virale in un baleno. Il tweet è stato poi eliminato, ma qualcuno su Twitter lo ha salvato e ripubblicato. Con tutto l’imbarazzo per la presunta amica ostetrica, testimone della nascita della sorellina di Leone (che forse ora passerà anche qualche guaio…).

La stessa utente di Twitter, per altro, ha risposto ai tanti che le chiedevano conferma della notizia. “È già nata! Vittoria!”, ha scritto alle 8.12. E ancora: “È nata Vittoria”, alle 8.13. E così via. Va da sé che la vicenda ha fatto il giro dei social e in molti hanno criticato la presunta ostetrica per non aver atteso l’annuncio dei genitori, ma anche e soprattutto l’amica, rea di aver divulgato con tanta leggerezza un’informazione che potrebbe aver ricevuto in confidenza e sulla fiducia. Quanto a Fedez e Chiara Ferragni, dai loro profili non è emersa alcuna reazione a quanto accaduto. Almeno per ora, nei loro pensieri c’è solo la felicità per la nuova arrivata in famiglia.

