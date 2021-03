Chi è Ciro Giustiniani: età, social e curiosità del comico di Made in Sud

Questa sera Ciro Giustiniani (di Made in Sud) sarà ospite dello show Tutto è possibile: conosciamo meglio il comico!

Ciro Giustiniani sarà ospite questa sera per l’ottava (ed ultima) puntata di questa sesta stagione di Tutto è possibile. Lo show è condotto da Stefano De Martino, ed accanto a Giustiniani ci saranno altri due ospiti: Iva Zanicchi ed Ema Stokholma.

La vita di Giustiniani

Ciro Giustiniani è un attore comico molto conosciuto per i suoi monologhi, i cui temi principali sono quelli di solito più apprezzati dal pubblico italiano (come la famiglia, le ambizioni, i fallimenti e le tematiche sociali più scottanti). L’uomo è nato a Napoli nel 1979 e sin sa subito ha dimostrato di avere il talento necessario per diventare uno dei comici più conosciuti nella televisione Italiana. La sua carriera nel cabaret è iniziata nel 2000, ma Giustiniani non si limita a questo: si è mosso anche nel mondo del teatro, arrivando persino al cinema (con film come Colpi di Fortuna). Nel 2007, Ciro Giustiniani si è anche aggiudicato un premio Charlot per la comicità.

Ciro Giustiniani è molto conosciuto per la trasmissione Made in Sud (capitanata proprio da Stefano De Martino, conduttore anche di Tutto è possibile). Tra le performances più conosciute del comico c’è sicuramente il suo cavallo di battaglia: l’imitazione di don Antonio, il Boss delle Cerimonie (con cui l’uomo si è esibito anche in Made in Sud).

Ciro Giustiniani è sposato con Virginia: la donna è sua compagna di vita, ma lo aiuta spesso anche nella gestione dei suoi social. Anche se i due sono molto riservati (e difficilmente condividono con il pubblico informazioni sul loro matrimonio), Ciro e Virginia appaiono spesso insieme sui profili social dell’uomo, recitando insieme in brevi sketch comici. Questi video si possono trovare sul profilo Instagram dell’uomo, che ad oggi conta conta bel 54.300 followers!