Bridgerton 2: anticipazioni, location e quando uscirà su Netflix

Trama, data di uscita e anticipazioni su Bridgerton 2: dove viene girata e le location della serie tv di Netflix di Shonda.

A chi manca il Duca di Hastings alzi la mano! A noi sì. La sua bellezza e quella straordinaria storia d’amore, passionale, sofferta e ci aveva emozionato e regalato grandi gioie a Natale. Ma ora siamo pronti al seguito di Bridgerton 2 e direttamente dal set arrivano le prime gustose indiscrezioni sulla trama!

Scopriamo allora le anticipazioni della seconda stagione, le nuove location e ovviamente anche la presunta data di uscita della serie su Netflix. Sia chiaro, ancora non c’è nessun trailer di Bridgerton 2, né sappiamo qualcosa del finale, ma grazie ai libri e a Wikipedia molte informazioni sono già di nostra conoscenza.

Bridgerton 2: le anticipazioni

A lanciare le prime indiscrezioni in merito a Bridgerton 2 è stato l’attore Luke Newton che nella serie interpreta Colin il più piccolo della famiglia. Sul suo profilo Instagram è comparsa infatti una foto dal set della seconda stagione che lo ritrae assieme a Jonathan Baily, l’attore che interpreta invece Anthony, e a Benedict interpretato da Luke Thompson.

L’immagine non ci dice molto, ma per quanto riguarda le anticipazioni sappiamo, grazie a People, che la seconda stagione di Bridgerton si incentrerà su Anthony Bridgerton e la sua storia d’amore. La sua amata sarà Kate Sharma, personaggio lievemente modificato dall’originale, in quanto nella serie è rappresentata come indiana per dare un ulteriore tocco di internazionalità e inclusione ai personaggi già piuttosto variegati.

Dove viene girata la seconda stagione di Bridgerton?

Per quanto riguarda le location di Bridgerton 2 molto probabilmente, come ovvio, saranno le stesse della prima stagione. Verrà girata infatti quasi sicuramente sempre a Bath e nei dintorni della campagna inglese. Alcune ville, come abbiamo già raccontato, sono aperte al pubblico e visitabili proprio come Ranger’s House dove vive il visconte; Castle Howard nello Yorkshire; Royal Crescent location scelta per gli esterni di casa Featherington.

Quando uscirà?

Per i più impazienti, che vogliono assolutamente vedere il prima possibile la seconda stagione di Bridgerton sappiate che ci vuole ancora un po’ di tempo. Le riprese sono nel pieno, proprio in questi giorni, e sebbene la serie non sia particolarmente lunga in termini di puntate, è probabile che la vedremo su Netflix verso la fine del 2021. Magari come regalo di Natale, esattamente come era successo per la prima stagione!

