Bonucci, la moglie Martina si sfoga: rivolta social per le sue parole

La moglie di Leonardo Bonucci, Martina Maccari, è molto attiva sul suo profilo Instagram con numerose stories in cui parla della sua vita privata

La moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, Martina Maccari, è molto attiva sul suo profilo Instagram che vanta circa 220mila follower. Nelle ultime ore la stessa donna ha acceso un putiferio sul suo account dopo aver raccontato di essere stata positiva al Covid-19. La donna sta vivendo a distanza dai figli e dal marito, che non li ha visti nemmeno durante la festa del papà: “Aggiornamento sul mio stato di salute. Ho passato un paio di brutti giorni, anche tre forse. Con la terapia di prassi è andata meglio e sono piuttosto inc*****a, perché ci stanno facendo vivere una vita di m****, qualcuno si svegli per far andare le cose un po’ meglio”.

Poi ha aggiunto: “Non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso”. Un semplicissimo sfogo di una mamma di famiglia, che però è stata criticata visto che è la moglie di un calciatore milionario: tanti commenti negativi sono arrivati sul suo profilo.

Bonucci, la moglie Martina sempre attiva su Instagram

Già per la Festa della Donna, Martina, moglie di Bonucci, aveva suscitato diverse polemiche le varie stories sul suo profilo Instagram: “Se tanto siete contrari, se tanto non vi piace, se tanto rivendicate altro, se tanto vi sentite rivoluzionari… Perché non fate l’unica cosa rivoluzionaria che potreste fare? Ignoratela questa ridicola festa”.