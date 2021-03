Akash Kumar, veleno dopo l’eliminazione: “Zorzi ed Elettra non valete”

By

Da Akash Kumar arriva un post social pregno di astio nei confronti degli opinionisti de L’Isola dei Famosi’. Il modello è un fiume in piena.

Akash Kumar, dopo poco più di una settimana, deve lasciare ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Il bel modello di origini indiane e brasiliane ha la peggio nello scontro diretto in nomination con Angela Melillo. Il 76% del pubblico si è espresso contro di lui, che ha così dovuto radunare le sue cose ed abbandonare Cayo Cochinos.

Per gli eliminati c’è una sorta di ultima possibilità, rappresentata dalla permanenza a Parasite Island. In precedenza c’era già passato Ferdinando Guglielmotti, che poi ha deciso di uscire definitivamente di scena. Ora lì, ad accogliere Akash, si trovavano Brando Giorgi e Fariba Tehrani ma il modello ha scelto di non restare.

Ed una volta tornato ‘alla civiltà’ ecco che il ragazzo ha attaccato Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Lo ha fatto a mezzo social, in un post di fuoco che poi lui stesso ha provveduto a cancellare. Ma qualcuno – l’account TheFernZone nello specifico – è stato più veloce e ha ripreso tutto quanto. Questo quanto scritto da Kuma su Instagram.

Akash Kumar, veleno su Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi: “Dei Signor nessuno”

“Oddio, tutti parlano di me. Dal colore degli occhi ad altre cose che non mi interessano. Volevo dire a tutto questo mondo trash (segue fischio), alla signora Lamborghini che ho fatto più io campagne di Vogue che te dischi su Spotify. Pem, pem, quindi vola basso. Un attimo eh, perché sono uno che ha una carriera… che ha fatto più campagne nella moda che tu dischi”.

“Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo trash di reality funziona che chi ha una carriera lo buttano giù e chi non ce l’ha gliela fanno fare tipo Tommaso Zorzi che nessuno sapeva chi fosse fino a due anni fa. Chi era Tommaso Zorzi? È venuto fuori sui social dicendo due minc**ate tipo genitore 1 e genitore 2 e ha fatto boom”.

“Caro Tommaso sono stato un signore con te, ma tu hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La TV ha bisogno di persone come te”. E ancora: “Parlano di me, purtroppo l’invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto gli occhi e sono tutti fatti di gomma Frankenstein, sembrano il circo Orfei e parlano di me. Ma che mondo trash, ragazzi, sono basito”.

In aggiunta a ciò, Kumar ha pubblicato anche uno stralcio di una conversazione privata avuta proprio con Tommaso Zorzi che si era detto desideroso di incontrarlo. Salvo poi cancellare tutto quanto.