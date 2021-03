Aidan Turner, chi è la fidanzata Caitlin Fitzgerald: età, foto, social, curiosità

Chi è Caitlin Fitzgerald, fidanzata con Aidan Turner? I due sono stati visti a Roma in occasione delle riprese della serie Leonardo.

Rai Uno ha deciso di omaggiare il grande Leonardo Da Vinci con una serie interamente dedicata alla sua vita. In Leonardo (in prima tv questa sera 23 marzo) l’inventore più conosciuto del mondo ha poco più di 20 anni e lavora come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze. Ogni puntata si concentra su una delle opere di Leonardo: non solo i suoi dipinti più conosciuti, ma anche le invenzioni e le sculture in bronzo.

Leggi anche -> Ultima Cena di Leonardo Da Vinci: visita virtuale e film

Per il ruolo di Leonardo Da Vinci, Rai Uno ha scelto Aidan Turner. L’attore irlandese (conosciuto per essere stato Kíli nella trilogia de Lo Hobbit) ha subito interessato il pubblico italiano. In tanti si sono chiesti se l’uomo fosse single (complice la sintonia dell’uomo con la collega Matilda De Angelis, che comparirà accanto a lui in Leonardo): Turner però è fidanzato ormai dal 2018.

Chi è lei

Il nome della fortunata è Caitlin Fitzgerald: nata a Camden il 26 agosto 1983, anche lei come il fidanzato è un’attrice. Dopo aver iniziato a recitare a soli 8 anni (ed in seguito aver lavorato come modella nel Maine), la Fitzgerald si è trasferita a New York per proseguire gli studi. Una volta laureata Caitlin si è spostata ancora una volta, trasferendosi in California sotto suggerimento del suo agente. Qui la sua carriera ha preso una svolta: l’attrice prima è stata scelta per Motel Woodstock (di Ang Lee). Grazie al film, la donna si fa conoscere e qualche mese dopo ottiene anche una parte in È complicato (film di da Nancy Meyers con protagonista Meryl Streep).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Caitlin e Aidan si sono conosciuti nel 2018, quando entrambi hanno fatto parte del cast di L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot (diretto e co-prodotto da Robert D. Krzykowski). La coppia è stata paparazzata a Roma durante le riprese della nuova serie televisiva Leonardo, di cui Aidan Turner è protagonista.