Adriana Volpe, brutte notizie: nessuno se lo aspettava

Il nuovo programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, Ogni Mattina, continua a registrare ascolti deludenti: per questo l’emittente si avvia a un rimedio drastico.

Adriana Volpe ha sperato fino all’ultimo, in uno slancio di positività e ottimismo, in una svolta per Ogni Mattina. Ma il nuovo programma da lei condotto su Tv8 a ormai quasi un anno dal debutto non riesce proprio a decollare: raggiunge a malapena l’1% di share. Troppo poco, anche e soprattutto alla luce dei costi di un format del genere. Ecco perché, secondo Tv Blog, molto probabilmente lo show non sarà rinnovato il prossimo anno. Ma non è tutto…

Un’altra batosta per Adriana Volpe

Secondo voci di corridoio già nelle prossime settimane Ogni Mattina sarà dimezzato: un modo per limitare i danni prima della definitiva chiusura. Tv8 starebbe valutando la riduzione del format a due ore, con la fine della trasmissione a mezzogiorno anziché alle 14, come avvenuto fino ad oggi. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma la novità potrebbe scattare già dopo la settimana di Pasqua.

Un altro brutto colpo per Adriana Volpe, che nel progetto di Ogni Mattina aveva creduto e investito molto, anche come occasione di riscatto dopo anni non facili in Rai, con la famigerata querelle con Giancarlo Magalli finita in tribunale, e la fine del suo lungo matrimonio con Roberto Parli. Quest’ultimo, per altro, di recente ha praticamente dato alla conduttrice 47enne della bugiarda, assicurando che la figlia Gisele non è così serena come lei ha lasciato credere ai giornalisti, oltre a confessare di non aver mai seguito mai Ogni Mattina.

