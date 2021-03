Vite al limite, il caso del “gigante” Thederick: quanto pesava e com’è oggi

Thederick Barnes, l’uomo da 335 kg, è stato protagonista di un’incredibile trasformazione a Vite al limite: ecco com’è diventato oggi.

Thederick Barnes è uno dei personaggi entrati negli annali di Vite al limite. La sua storia ha commosso e stupito tutti i telespettatori del programma di Real Time. Conosciamolo più da vicino.

La metamorfosi di Thederick Barnes

Thederick Barnes è stato uno dei protagonisti della nona stagione di Vite al limite, ed è proprio grazie a questo programma che il “gigante” ha intrapreso con successo un percorso di dimagrimento che l’ha portato alla rinascita. In cura presso la clinica di Houston con il dottor Nowzaradan, il Nostro è riuscito a perdere molto peso diventando un’altra persona.

Thederick è diventato obeso per effetto di una vera e propria ossessione per il cibo. A 32 anni l’omone originario di Gretna, in Florida (Stati Uniti), è arrivato a pesare ben 335 kg. Per 10 anni è stato segregato in casa, da cui usciva solo per andare a comprare da mangiare (con una passione perversa per i “gelati espressi”).

Quando si è ritrovato su un letto di ospedale a causa delle sue condizioni di salute sempre più precarie, Thederick ha capito che era giunto il momento di cambiare strada. Si è dunque rivolto alla clinica di Houston per curare la sua dipendenza dal cibo e iniziare a perdere peso.

La strada è stata lunga e tortuosa, ma Thederick è riuscito nel suo intento. Dopo aver perso 57 kg arrivando a pesarne 278, avrebbe voluto sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Purtroppo, però, i rischi erano troppo alti e non si è potuto operare. Ciò non gli ha impedito comunque di progredire a piccoli passi, mangiando di meno e meglio. Ora è un uomo nuovo, consapevole e attento al suo corpo e alla sua salute, che ha scelto di condurre uno stile di vita più sano. Vedere per credere.

