Lindsey Witte è una delle persone più conosciute di “Vite al limite”: com’è finito il suo percorso al programma? Che fine ha fatto oggi?

Vite al limite è uno show che, in Italia, viene mandato in onda su Real Time. In ogni episodio la troupe segue per un anno intero la vita di persone patologicamente obese (si parla di 200/300 kg) che prendono la decisione di dimagrire. Ad aiutarle nel loro percorso è un team di esperti composto da nutrizionisti e personal trainer. Il più conosciuto è il dottor Nowzaradan; l’uomo, oltre a seguire i pazienti, al termine della dieta dovrà decidere se hanno perso abbastanza peso da potersi sottoporre ad un’operazione chirurgica.

Che fine ha fatto?

Lindsey Witte è una delle pazienti più conosciute del dottor Younan Nowzaradan: la donna (di 39 anni originaria dello Iowa) ha commosso il pubblico parlando del suo passato. Lindsey, quando era piccola, è stata a lungo abusata dal padre (trauma che ha portato la giovane a sviluppare un disturbo alimentare). Secondo la rivista americana The Cinemaholic, però, Lindsey Witte ha iniziato un percorso terapeutico con una psicologa: su Facebook avrebbe anche confessato di sentirsi molto meglio, per poi incoraggiare i suoi followers a non avere paura di chiedere aiuto ad un esperto.

La donna è anche una influencer: Lindsey ha creato un profilo sui social dopo aver partecipato al programma, convincendo altre persone con il suo stesso problema ad intraprendere un percorso di dimagrimento. A quanto pare si è anche trasferita a Houston per continuare il suo percorso di dimagrimento.

Un’altra delle cose per cui l’episodio di Vite al limite di Lindsey è così conosciuto è il rapporto della donna con il marito. Sempre The Cinemaholic, tempo fa, aveva riportato la separazione dei due: il marito di Lindsey, Paul, avrebbe avuto problemi con l’alcol. Dalla pagina Facebook della donna però si è scoperto che la coppia è recentemente tornata in buoni rapporti: Paul avrebbe iniziato un percorso per lasciarsi la dipendenza alle spalle, e Lindsey sarebbe completamente disposta a perdonarlo.