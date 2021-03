Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo: la scelta di una coppia

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 22 marzo, vedono l’uscita di scena di quattro partecipanti.

Oggi, lunedì 22 marzo, va in onda un nuovo appuntamento con “Uomini e Donne“, che corrisponde alla seconda parte della registrazione dello scorso 11 marzo. L’ultima puntata della scorsa settimana si è conclusa con la scelta di Gemma Galgani di riprendere la conoscenza di Maurizio G.

La puntata di oggi, lunedì 22 marzo, riprenderà con i tre tronisti al centro dello studio. Samantha Curcio mostrerà di essere interessata a Gero, che sta conoscendo anche Lara. Il cavaliere, che aveva già menzionato di voler lasciare il programma, prenderà la sua decisione definitiva abbandonando la trasmissione. La tronista non prende bene la notizia, non comprendendo come mai il cavaliere possa scegliere di lasciare il programma dopo aver trascorso una bella esterna con lei. Anche Lara, che era venuta per conoscere Gero, decide di andare via.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sentono ancora

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani riparte da un ex

Uomini e Donne, la dura scelta di una coppia del Trono Over

Nel corso della puntata di “Uomini e Donne” saluteranno la trasmissione anche Sabina Ricci e Claudio Cervoni, che hanno scelto di iniziare a frequentarsi lontano dalle telecamere. La nuova coppia del Trono Over ha preso una decisione alquanto inaspettata che fa emozionare molto il pubblico in studio. Anche Maria De Filippi, nonostante sia sorpresa per la loro scelta, si dice contenta in quanto è evidente che sia nato un sentimento vero tra i due.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La scelta di Sabina e Claudio emoziona molto anche l’opinionista Gianni Sperti, che si dice molto contento di essersi sbagliato nei loro confronti. Lo storico opinionista di “Uomini e Donne” ammette di averli giudicati a volte ingiustamente e si dice molto contento per l’amore sbocciato tra i due. Dopo Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, Giancarlo e Alessandra, ora è il turno di Sabina e Claudio di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori della trasmissione di Maria De Filippi.