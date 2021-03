Tennis, Atp: 9 italiani nei primi 100 in classifica, non era mai successo

Lunedì 22 marzo 2021 è una giornata storica per il tennis italiano che per la prima volta ha nove giocatori nella Top 100 mondiale

Grande giornata per il tennis italiano. Per la prima volta nella storia entrano 9 italiani nei primi 100 piazzati nella classifica del Ranking Atp mondiale. La giornata da segnare nell’almanacco del tennis italiano è proprio quella di oggi: lunedì 22 marzo 2021. E scorrendo la classifica si va dalla scalata di Musetti al ritorno di Seppi. Sono tante le note positive per un movimento che fa ben sperare, soprattutto in prospettiva. Il ragazzo di Sexten (2001) e quello di Carrara (2002) sono gli unici due tennisti Under 20 in Top 100. L’Italia è l’unica Nazione con due under 21, due giovani nella speciale graduatoria internazionale. Un successo che offre ottimi propositi per il futuro. Da segnalare il salto di Musetti, per la prima volta nei primi 100 grazie alla semifinale di Acapulco che gli ha permesso di passare dalla posizione 120 alla numero 94. Ecco i nove italiani in classifica e la rispettiva posizione.

La classifica dei 9 italiani del tennis mondiale

10 Berrettini 17 Fognini 31 Sinner 34 Sonego 70 Travaglia 85 Caruso 90 Cecchinato 94 Musetti 97 Seppi

In vetta rimane Berrettini, classe ’96, romano. Alle sue spalle Fognini, il più talentuoso degli italiani veterani al posto numero 17. Per quanto riguarda la top ten dei giovani, abbiamo due italiani nella speciale classifica, altro record per l’Italia. Ecco la classifica dei primi dieci dei giovani:

Sinner (31) Musetti (94) Alcaraz (132) Nakashima (143) Cerundolo (176) Tseng (286) Gimeno Valero (292) Lehecka (306) Draper (316) Rune (317)

Sinner e Musetti sono le speranze del tennis. Volandri parla di loro con convinzione: "Per entrambi il tennis è la priorità assoluta. Hanno scelto di fare questo lavoro con il massimo della convinzione e della passione". Nella speciale classifica Race to Turin, invece, gli italiani sono quattro. Si tratta di Matteo Berrettini numero 9, Fognini numero 13, Sinner numero 17 e Musetti numero 24. Difficile, tuttavia, vederli tutti e quattro a Torino.

