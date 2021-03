Stasera in tv Uno, Nessuno, Cento Nino: l’omaggio a Nino Manfredi

By

Stasera in tv andrà in onda il documentario Uno, Nessuno, Cento Nino. Un’occasione per celebrare il grande Nino Manfredi.

Per il centenario della nascita di Nino Manfredi si celebrerà la vita del regista e attore con un toccante documentario. Un omaggio che ha l’obiettivo di ripercorrere tutti i momenti più eclatanti della sua carriera e vita privata.

Tra le tante testimonianze il filo conduttore dell’opera sarà proprio un’intervista rilasciata dallo stesso Manfredi al figlio Luca. Scopriamo di più su questo documentario che promette di emozionare e stupire gli spettatori.

Stasera in tv, Uno, Nessuno, Cento Nino: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il documentario è stato scritto e prodotto dal figlio Luca. Un’opera che aspira a proporre uno spaccato di vita che mostra le tante sfumature dell’attore. Il pubblico avrà l’occasione di conoscere Manfredi come artista ma anche come marito, padre, nonno. Una vita fatta di alti e bassi e nella quale ha dovuto fare i conti con le sue fragilità.

Uno, Nessuno, Cento Nino è frutto di una produzione Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, con il patrocinio del Comune di Roma Capitale, del Comune di Minturno e con la collaborazione di Lavazza.

Il materiale utilizzato per la realizzazione è in gran parte originale dato che si basa su un’intervista fatta all’attore per i suoi 80 anni. Il documentario è anche arricchito da testimonianze e di amici, registi, colleghi e altre voci autorevoli. Queste permetteranno di mostrare tutte le sfaccettature dell’uomo.

I telespettatori potranno visionare il documentario questa sera, lunedì 22 marzo su Sky arte alle 21:15, in streaming su NOW oppure su Rai 2 sempre alle 21:15. Spezzoni di film e interviste accompagneranno il pubblico in una serata emozionante e ricca di ricordi.