Raoul Bova “diventa nonno”: la reazione è furibonda

Una notizia bomba per Raoul Bova, comunicata proprio da suo figlio Francesco, 18 anni. Ecco che cosa è successo e perché l’attore è “diventato nonno”.

L’attore 49enne Raoul Bova è davvero sconvolto per la lieta novella annunciata da suo figlio Francesco, da poco maggiorenne, che gli avrebbe davvero cambiato la vita. Un nipotino o una nipotina in arrivo per Raoul, che sarebbe diventato nonno ad appena 49 anni, almeno secondo il racconto shock di suo figlio Francesco. L’attore pensava di conoscere la nuova fidanzatina di suo figlio ma si è trovato di fronte ad un’informazione che probabilmente non era pronto a ricevere. Ecco che sta succedendo.

Raoul Bova nonno? Ecco che sta succedendo

Lo spavento è stato tanto per Raoul, che pensava di diventare nonno a 49 anni e che suo figlio stesse diventando papà a soli 18 anni. Ma è tutto uno scherzo de “Le Iene Show”, che andrà in onda durante la nuova puntata di domani 23 marzo 2021 su Italia 1. Il siparetto è stato organizzato naturalmente con la complicità di Francesco Bova il figlio dell’attore, che si è gentilmente prestato per far venire un infarto a suo padre.

Ma c’è di più! Non solo Raoul pensava che sarebbe diventato nonno ma che suo figlio si fosse fidanzato con la pornostar Priscilla Salerno, bellissima stella del cinema a luci rosse. Un colpo al cuore dopo l’altro per l’attore! Ma per fortuna è tutto organizzato nei minimi dettagli dalla redazione delle Iene, che ha oggi pubblicato sul profilo instagram ufficiale le anticipazioni di questo assurdo scherzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

“Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne, invece si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar Priscilla Salerno.” – questo nella didascalia del video che presenta lo scherzo, pubblicato oggi dal profilo ufficiale delle Iene. Ma poi rassicurano: “Ma era tutto uno scherzo e lo vedrete in onda domani 23 marzo in prima serata su Italia 1.”