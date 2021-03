Paul Gascoigne, chi è la figlia Bianca: età, foto, social, rapporto col padre

Paul Gascoigne ha una figlia ed è bellissima. Ma chi è Bianca? Ecco tutto quello che sappiamo sulla figlia del calciatore, naufrago dell'”Isola dei famosi” 2021

Tra i più amati concorrenti dell’edizione 2021 dell'”Isola dei famosi” c’è sicuramente Paul Gascoigne. Il grande campione del calcio ha conquistato i telespettatori della nuova stagione del reality di sopravvivenza più amato della televisione italiana, nonostante siamo solo alla terza puntata, in onda proprio questa sera su Canale5. Non tutti conoscono però la bellissima figlia di Gascoigne, Bianca. Modella, showgirl della televisione britannica, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Bianca, ecco chi è la figlia di Paul Gascoigne

Bianca è nata il 28 ottobre 1986 ed è stata poi adottata da Paul Gascoigne insieme a suo fratello Mason. Nonostante non sia il suo padre naturale, infatti, Bianca con Paul ha instaurato un bellissimo rapporto di amore e comprensione, così come con suo fratello Mason. Bianca è una modella professionista ma ha tentato anche la strada del reality e addirittura del canto, purtroppo con scarsi risultati.

Nel 2006, quando era molto giovane ha partecipato ad un reality, tentando la strada televisiva con “Love Island“, poi al “Grande Fratello“, edizione britannica e “Gladiators“. E’ un volto parecchio conosciuto infatti ai telespettatori brittanici e ai lettori dei famosi tabloid, i magazine di cronaca rosa e gossip che circolano in UK. Ma non contenta, Bianca ha anche provato la strada del canto, iscrivendosi ad “X Factor“, ma non riuscendo ad arrivare ai bootcamp.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bianca è stata fidanzata per molti anni con Kris Boyson, che nella vita è un personal trainer. Dopo il naufragio della loro storia d’amore, tuttavia, la figlia del campione ha deciso di rimanere single e per ora pare non ci sia nessun altro uomo nella sua vita. Vedremo Paul questa sera nella nuova puntata dell'”Isola dei famosi”, condotta da Ilary Blasi su Canale 5.