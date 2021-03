Oroscopo di martedì 23 Marzo 2021: che cosa dicono le stelle?

Una nuova settimana è oramai cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 23 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento giusto per fidarsi del proprio istinto e puntare tutto su sé stessi? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 23 Marzo 2021.

Martedì Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere sarà dalla vostra parte a partire dalla giornata di oggi e vi sosterrà nel lungo percorso che avete deciso di intraprendere. Cambiamenti importanti sono in arrivo, perciò tenetevi pronti e rimboccatevi le maniche il più possibile!

Toro. Cielo positivo per voi durante la giornata di oggi. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte se riuscirete a pazientare e a procedere con calma. Non è ancora il momento giusto per intraprendere strade nuove, sarebbe meglio ragionare ancora un po’.

Gemelli. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi aiuterà a rimettervi in carreggiata. Finalmente potrete dare il via a nuovi progetti e liberare la vostra fantasia. Non permettete a nessuno di spegnere la vostra luce!

Cancro. La giornata di oggi potrebbe risultare un po’ turbolenta a causa di qualche screzio. Cercate di non dare troppa corda alle polemiche e di proseguire dritti verso i vostri obiettivi. Rimboccatevi le maniche e concentratevi sul lavoro, è la scelta migliore.

Leone. durante la giornata di oggi fareste meglio a procedere con estrema cautela, soprattutto per quel che riguarda l’ambito sentimentale. Ricordate che le frottole non sono mai la scelta giusta, e in futuro potreste pentirvi di aver mentito.

Vergine. È in arrivo per voi un periodo fortunato e carico di buone occasioni, perciò tenetevi pronti. Sul lavoro alcuni affari importanti andranno in porto, mentre per quel che riguarda l’amore, un nuovo incontro potrebbe riuscire a stupirvi piacevolmente.

Bilancia. Luna dissonante per voi anche durante la giornata di oggi, preparatevi. Un po’ di malinconia potrebbe continuare a tormentarvi e voi dovrete impegnarvi al massimo per rimanere positivi. La presenza di un buon amico è senza dubbio la scelta migliore.

Scorpione. Le prossime ore saranno per voi decisamente luminose e produttive. Approfittatene per ritagliare un po’ di tempo da dedicare a voi stessi e al vostro benessere. Un po’ di relax e di solitudine vi faranno bene, fidatevi.

Sagittario. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente brillante. È arrivato il momento di rinunciare al controllo assoluto sulle cose e di affidare alcune questioni al caso. Nuovi incontri potrebbero sorprendervi, tenetevi dunque pronti!

Capricorno. Luna e Sole non saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e dovrete dunque aspettare ancora un po’ prima di riuscire a levarvi i fastidiosi sassolini dalle scarpe. Cercate di non dare in escandescenza e di contare fino a 10 prima di parlare.

Aquario. Buone notizie per voi per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Durante la giornata di oggi fareste bene infatti ad ascoltare solo e soltanto quello che vi suggerisce il cuore. Buttatevi senza alcun timore, andrà tutto per il meglio.

Pesci. La Luna oggi sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a muovere qualche passo avanti sia in amore che sul lavoro. Finalmente potrete rivolgere lo sguardo al futuro e concentrarvi sui vostri prossimi progetti. Fidatevi del vostro istinto e non fallirete.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.