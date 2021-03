Nomadland ad aprile su Disney+: in viaggio con Frances McDormand

By

Disney + ad aprile lancia una novità molto interessante per tutti gli appassionati del mondo dei viaggi che ancora non possono ripartire. Nomadland.

Immaginate l’emozione e l’intensità di Into the Wild. Uniteci la disillusione della moderna società e una voglia di evasione che ormai ci accompagna da un anno. Ora date sfogo a queste sensazioni e vi ritroverete a viaggiare come nomadi moderni accanto a Fern, una sessantenne americana. Stiamo parlando di Nomadland, un lungometraggio della Searchlight Pictures vincitore del Leone d’Oro alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che vedremo ad aprile su Disney+.

I documentari per viaggiare stando a casa

Siamo ancora fermi a casa e nulla come la televisione e i documentari ci sta aiutando a viaggiare, almeno con la fantasia. Dopo aver aggiunto alla lista delle cose da vedere I segreti delle balene e i documentari del National Geographic, aggiungiamo anche un viaggio in nord America con Fern e Nomadland in uscita il 30 aprile.

La trama di Nomadland

La trama di Nomadland è semplice. Fern ha 61 anni e dopo il fallimento economico della sua realtà lavorativa nel Nevada rurale e la scomparsa del marito, decide di rinascere. Come? Sale sul suo furgone con pochi bagagli e si tuffa nel mondo del nomadismo moderno insieme a Dave, un amico, ma soprattutto insieme alla natura. Giocherà infatti un ruolo cruciale, come sottolinea la regista Chloé Zhao: “Una natura che si evolve e che diventa famiglia per Fern mentre lei stessa si evolve. Qui trova la sua indipendenza”.

Cast, trailer e libro

Ad interpretare Fern troviamo l’attrice premio Oscar Frances McDormand e il film muove i passi dal libro di Jessica Bruder, Nomadland. Ecco il trailer di Nomadland.

Abbiamo visto allora tutte le informazioni principali legate al mondo di Nomadland e di come, guardandolo, riuscirete a viaggiare almeno per un po’ e con la fantasia dall’altra parte del mondo. Conoscendo, per altro, una realtà nuova e affascinante come quella del nomadismo moderno!