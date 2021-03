Maurizio Battista, il grave problema di salute: come sta ora

Ad ottobre Maurizio Battista è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito improvvisamente male una sera: come sta ora?

Ad ottobre del 2020, Maurizio Battista è stato ricoverato urgentemente a causa di un malore improvviso avuto una sera. Dopo essere arrivato in ospedale, a Battista è stata diagnosticata una pancreatite violenta: questa infiammazione non è da sottovalutare. La pancreatite violenta (o acuta) si presenta con un dolore improvviso che inizia dalla parte alta dell’addome e finisce dalla schiena. Spesso è seguito da nausea, febbre, malessere generalizzato; in alcuni casi causa disidratazione e stato di shock.

Come sta ora

“Sto bene, me la sono vista brutta, ma come dice Vasco: sono ancora qua” così dice Maurizio Battista dopo essere stato ricoverato in ospedale a Roma. “Qui mi stanno curando nel migliore dei modi, daje che passa” aveva scherzato quando ancora non poteva tornare a casa ed era costretto a letto a causa della pancreatite.

Leggi anche -> Maurizio Battista, gaffe in diretta: “Impasta funghi…” – VIDEO

La sfortuna di Battista però non finisce: una volta che si è ripreso dalla pancreatite, il comico ha contratto il coronavirus (così come tutta la famiglia). 2Mia figlia sta meglio, grazie a Dio. Sta migliorando, io ero da subito asintomatico, ora il problema resta mia moglie, che ahimè ha una polmonite un po’ seria. Speriamo che vada tutto bene” ha raccontato all’Adnkronos. “E’ un virus insidioso, perché che tu stia attento o non stia attento, te lo puoi prendere. Io ho registrato un programma, eravamo in cinquanta, fra tutti l’ho preso solo io; vai a sapere come, è un mistero, non si sa come te lo prendi”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alla fine, però, il comico cerca di alleggerire la situazione: “faccio un augurio a tutti, che l’inzio dell’anno parta bene, stringiamo i denti. Il paese ha la potenzialità per risollevarsi. Vorrei dire ‘siamo positivi’, ma forse meglio di no in questo caso”.