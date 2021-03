Grave lutto si abbatte su Temptation Island: il triste annuncio

Giada Giovanelli aspettava un figlio dal compagno Francesco Branco, con il quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2018. Poi la terribile notizia.

Giada Giovanelli aspettava un figlio dal compagno Francesco Branco, con il quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2018. I due, insieme da tempo e con una convivenza ben solida alle spalle, stavano provando da qualche mese ad avere un bambino e ci erano finalmente riusciti. Due mesi e mezzo fa lei aveva ha scoperto di essere rimasta incinta e non vedeva l’ora di diventare mamma. All’ultimo controllo medico, però, la doccia fredda: l’ecografia ha mostrato che non c’era più battito. In quel momento il mondo le è crollato addosso.

La grave perdita per la coppia di Temptation Island

La brutta notizia è arrivata con una dolorosa confessione su Instagram da parte di Giada Giovanelli. La web influencer ha spiegato di aver subito un aborto spontaneo e non ha esitato a definire questo dramma personale una vera e propria batosta, che sta cercando di superare con il lavoro e con le cose che più le piacciono, come la pittura, da sempre uno dei suoi hobby preferiti.

Giada Giovanelli si è anche sentita in dovere di consigliare a tutte le sue followers, con le quali ha un rapporto molto stretto e confidenziale, di farsi visitare da ginecologi bravi e competenti, visto che lei ha avuto a che fare con alcuni medici che non l’hanno capita e sostenuta in un momento così critico. Per Giada e Francesco – che hanno comprato una casa dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5 – il sogno di mettere su famiglia resta intatto. Ma prima servirà del tempo per far sedimentare il dolore…

