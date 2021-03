Isola dei famosi 2021, il nome del secondo eliminato: ecco chi è

Ecco il nome del secondo concorrente che dovrà fare lo zaino e andare via dall'”Isola dei famosi”.

Un momento di grande tensione quello che ha preceduto l’annuncio del secondo eliminato della stagione 2021 dell'”Isola dei famosi”. La conduttrice Ilary Blasi ha dovuto suo malgrado pronunciare il nome della prima persona che dovrà girare i tacchi e tornare in Italia, lasciando l’Honduras e i suoi compagni, che continuano la gara e vanno verso la vittoria. Non è mai un momento bello quando bisogna salutare qualcuno che è costretto a lasciare le bellissime spiagge dell’Honduras e la scalata verso la vittoria. Ecco di chi si tratta.

Isola dei famosi: eliminato Akash Kumar

E’ Akash Kumar il secondo concorrente eliminato dell'”Isola dei famosi” 2021 e ha dovuto a malincuore lasciare i suoi compagni di avventura e di sopravvivenza, sulle splendide spiagge dell’Honduras. Forse un’uscita inaspettata, perché erano molti i fan del bellissimo modello, ma non a tutti probabilmente è piaciuto il suo carattere sicuro di sè, probabilmente a ragione.

Leggi anche–> Akash Kumar, l’operazione segreta agli occhi: caos all’Isola dei Famosi

Ora non resta che capire se voglia restare su Parasite Island o meno, quindi potrebbe non dover lasciare del tutto l’Honduras. Ma i naufraghi non sono a conoscenza dell’esistenza dell’Isola e Tommaso Zorzi ha quasi rischiato di svelare il segreto in un momento di panico in cui Ilary pensava di non aver chiuso il collegamento. Se Akash dovesse rimanere su Parasite Island, potrebbe far felici moltissimi ammiratore e ammiratrici che non vedono l’ora di conoscere meglio il modello.

Leggi anche–> Isola dei famosi, Tommaso Zorzi contro Brando: “Vuoi buttare giù Elisa Isoardi”

Tra i fan anche Elettra Lamborghini, che in studio ha dichiarato di tifare per lui per il suo caratterino. Con lei anche Tommaso Zorzi, che ha confessato di apprezzare questo atteggiamento sicuro di sè di Akash, che potrebbe infastidire qualcuno, anche tra i colleghi naufraghi, ma potrebbe anche mettere un po’ di pepe sull’Isola. Tuttavia, questo ormai non sarà più possibile e in gara è rimasta Angela Melillo a lottare per la vittoria.