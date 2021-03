Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality L’Isola dei Famosi: anticipazioni, novità e colpi di scena del 22 marzo.

La puntata di giovedì scorso ha visto l’eliminazione del visconte Guglielmotti. La produzione gli aveva concesso la chance di rimanere nell’Isola del parassita, ma questo, sconfortato dalla votazione contraria, ha deciso di lasciare il programma spiegando di non essere dell’umore giusto per continuare, specie in una condizione di isolamento rispetto al resto del gruppo. La sfida tra “Burinos” e “Rafinados” ha visto invece la vittoria dei primi, dunque per la seconda volta in una settimana in nomination ci vanno due concorrenti della squadra perdente.

A contendersi un posto sull’isola questo lunedì saranno Angela Melillo e Akash Kumar, sarà il pubblico a dover decidere chi dei due eliminare. Anche in questo caso la produzione potrebbe concedere all’eliminato di rimanere in isolamento per poi rientrare in gioco a sorpresa, questa volta l’eliminato accetterà la seconda chance? Questa sera gli opinionisti commenteranno, oltre le prove, anche le discussioni e gli eventi avvenuti in questi giorni. Tra i naufraghi cominciano ad emergere personalità contrastanti e la fame patita acuisce l’irritabilità di alcuni.

Isola dei Famosi, anticipazioni del 22 marzo: novità e colpi di scena

Per quanto riguarda le novità, la prima è che Elettra Lamborghini si è finalmente immunizzata dal Covid e potrà prendere parte alla puntata di oggi in qualità di opinionista. L’ereditiera cantante si aggiungerà dunque a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi per commentare le vicende dei naufraghi di questa edizione. A comunicarlo è stata lei stessa sui social, dopo aver lanciato un appello agli italiani con il quale chiede di non sottovalutare il virus: “E’ maledetto. Si soffre fisicamente e psicologicamente”.

Il colpo di scena potrebbe riguardare l’ingresso di un nuovo concorrente. Il maggiore indiziato è Andrea Cerioli, ex tronista e gieffino. Il giovane in questi giorni ha pubblicato un post da una camera d’albergo, il che ha fatto pensare a tutti che stesse passando un periodo di isolamento per poter entrare a far parte del reality. Inoltre la sua fidanzata ha pubblicato un post che alimenta questa tesi, visto che in questo si legge: “Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy!”. Che si riferisca alle numerose donne sull’Isola?