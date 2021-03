Un boato pazzesco e poi l’incendio: terrore in una scuola – VIDEO

Un grave incendio dopo una violenta esplosione: è quanto accaduto poche ore fa in una scuola di Aberdeen, in Scozia.

Un enorme incendio, ben visibile anche in lontananza, è scoppiato in una scuola di Aberdeen, in Scozia, la Northfield Academy. Gli alunni sono stati prontamente evacuati e riaccompagnati a casa e diversi residenti hanno poi riferito di aver sentito una violentissima “esplosione”. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate sul posto per domare le fiamme.

Lo spaventoso incendio in una scuola di Aberdeen

Una densa colonna di fumo nero ha cominciato a salire nel cielo di Aberdeen poco prima delle 14:00, ora locale. Anche gli agenti di Polizia si sono subito precipitati sulla scena. Cinque squadre antincendio dello Scottish Fire and Rescue Service sono intervenute nella scuola per affrontare quello che è stato descritto dai residenti locali come uno spaventoso rogo.

Proprio in queste settimane sono in corso alcuni lavori edili presso la scuola, con le impalcature ben visibili intorno alla struttura. Il politico locale Guy Ingerson era nelle vicinanze quando è scoppiato l’incendio e ha pubblicato un video del fumo che fuoriesce dall’edificio sul suo account Twitter. “Ho appena sentito un’esplosione vicino o alla Northfield Academy. Davvero preoccupato per le persone lì” ha scritto. Ingerson, che abita in una via poco distante, ha spiegato di aver sentito un “boato tremendo”. E ha aggiunto: “Siamo usciti e abbiamo subito visto un’enorme colonna di fumo”. Di più: “Sembrava quasi che la casa tremasse un po’. È stato piuttosto drammatico”. Al momento non è noto se ci siano persone ferite: un aggiornamento è atteso nelle prossime ore.

