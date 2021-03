Filippo Magnini, perché è finita male la storia con Federica Pellegrini

Filippo Magnini e Federica Pellegrini sono stati una coppia molto chiacchierata. Facciamo chiarezza sul perché si sono lasciati.

Siamo Magnini che la Pellegrini sono andati avanti con le loro vite. Entrambi hanno intrapreso nuove relazioni ma gli amanti di gossip continuano a voler trovare scavare ancora nella loro relazione.

Magini si sta per sposare con Giorgia Palmas, li vedremo coronare il loro sogno di coppia non appena l’emergenza sanitaria sarà passata. La Pellegrini invece è aperta all’amore ma non pensa di certo al matrimonio.

Filippo Magnini: ecco perché tra lui e Federica Pellegrini è finita

Ad aver svelato le motivazioni della loro rottura è stato proprio il nuotatore. “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato” ha raccontato alla Toffanin.

Magnini ha poi aggiunto: “Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita” aveva affermato.

L’uomo era stato molto toccato dalla rottura con la ex ma oggi ha decisamente ritrovato il sorriso grazie alla Palmas. “Tutto quello che possiamo fare insieme, lo facciamo. Ai fornelli ci alterniamo, aiutandoci. Le pulizie sono a carico mio. La spazzatura è compito suo.” Queste le parole della Palmas durane un’intervista.

E’ indubbio che il nuotatore abbia ritrovato l’amore e la spensieratezza con la nuova compagna. Tutti i loro fan non vedono l’ora di vederli sposi. Non appena la pandemia sarà finita ci regaleranno un momento davvero emozionante.