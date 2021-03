Coronavirus 22 marzo: boom di guariti, calano i positivi

Emergenza Coronavirus oggi 22 marzo in Italia: boom di guariti, calano i positivi, tutti i dati e la situazione aggiornata.

Primi timidi segnali di ottimismo per quanto concerne la terza ondata del Coronavirus in Italia e il calo degli attualmente positivi, dopo alcune settimane di crescita costante. Nelle ultime ore, infatti, si registrano alcuni dati che fanno sperare in un miglioramento della situazione, sebbene è ancora prestissimo per cantare vittoria.

Partiamo dal primo dato che è quello dei nuovi casi di contagio: sono 13.846 su 169.196 tamponi antigenici o molecolari che sono stati effettuati nelle 24 ore precedenti. L’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati era dell’8,1%. Aumenta comunque l’indice di gravità della situazione misurato da YouTrend, che passa da 66 punti di ieri a 67 odierni.

Dati Coronavirus oggi 22 marzo in Italia: la situazione aggiornata

Per quanto concerne, gli altri dati abbiamo 386 decessi, ma soprattutto un vero e proprio boom di guariti o dimessi, che sono 32.720. Questo fa sì che diventino 563.067 gli attualmente positivi, in calo netto rispetto a quelli di ieri. A fronte di questo dato, ancora deciso è l’incremento dei ricoveri nei reparti Covid, che sono 31.559 ovvero 627 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive aumentano a 3.510 (+62).

Calano a 227 i casi netti di ingressi in un giorno nei reparti di terapia intensiva, mentre si registra un trend stabile, anche se in lieve aumento dei casi medi giornalieri. Nell’ultima settimana, infatti, abbiamo avuto 23.212 casi in media al giorno, in aumento del 3%. Per quanto concerne i decessi, invece, abbiamo avuto 404 morti in media al giorno, il 18% in più in una settimana. Infine il dato delle vaccinazioni: sono quasi otto milioni il numero di dosi vaccinali somministrate, oltre 130mila nelle ultime 24 ore. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 168.418 dosi al giorno.