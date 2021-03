Claudio Gioè, chi è l’ex fidanzata Pilar Fogliati: cosa si sa della loro storia

Claudio Gioè è stato fidanzato a lungo con la giovane e bella collega Pilar Fogliati: scopriamo chi è e cosa si sa della loro storia.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della fiction Màkari, liberamente ispirata ai racconti dello scrittore Savatteri. Protagonista della serie ambientata nel trapanese è il bravissimo Claudio Gioè, attore apprezzato da molti e ammirato già in produzioni di alto livello come I Cento Passi, La mafia uccide solo d’estate e Squadra Antimafia – Palermo oggi.

Se sulla carriera di Claudio si conosce praticamente tutto, sulla vita privata dell’attore le informazioni sono con il contagocce. Gioè è molto riservato ed evita sempre di condividere informazioni sulla sua famiglia o sui suoi amori. Anche recentemente, quando è stato ospite di Serena Bortone proprio per promuovere la nuova serie tv, Claudio non ha voluto rivelare se attualmente è fidanzato o single.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Claudio Gioè, single o fidanzato? Perché l’attore non ha figli

Claudio Gioè, la storia d’amore con Pilar Fogliati

Sebbene l’attore sia restio a condividere informazioni private, in questi giorni tantissimi siti stanno parlando della sua relazione con la collega Pilar Fogliati. Anche in questo caso non sono note molte informazioni riguardo la relazione, ma il poco che è venuto fuori l’ha raccontato la stessa attrice in un’intervista concessa qualche tempo fa a Caterina Balivo.

Leggi anche ->Pilar Fogliati, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice italiana

Ospite di Vieni da me, la bellissima Pilar ha parlato della relazione con il collega, dicendo: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra“. Insomma tra i due è stata una storia d’amore intensa e felice, per nulla condizionata dai 14 anni di differenza: “La differenza d’età? Io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”. Quale sia il motivo della fine del rapporto, però, non è dato saperlo, visto che nessuno dei due si è voluto esprimere a tal proposito.