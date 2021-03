Brad Pitt accusato di violenze da Angelina Jolie: l’attore è “devastato”

Brad Pitt è stato accusato di violenze dall’ex moglie Angelina Jolie. La loro battaglia legale continua. Ecco cos’è successo.

Gli animi tra la coppia di famosissimi attori sembrano tutt’altro che tranquilli. La loro guerra legale sta continuando da diversi anni e i toni diventano sempre più accesi.

I due si sono lasciati nel 2016 e nonostante siano passati quasi cinque anni non sono ancora riusciti a trovare un accordo sulla custodia dei figli. Ad oggi Pitt deve anche fare i conti con le accuse di violenza mosse dalla Jolie. Scopriamo riguardo la vicenda.

Brad Pitt accusato di violenze da Angelina Jolie: ecco cosa c’è da sapere

Oltre alle dispute per riuscire ad ottenere la custodia dei sei figli, l’attore è anche stato messo sotto indagine dall’FBI e dai servizi sociali. Contro di lui sono state mosse diverse accuse: l’uomo avrebbe assunto comportamenti aggressivi nell’ambiente domestico.

Leggi anche -> Brad Pitt snobbato dalla figlia Shiloh: rimosso il cognome dal profilo social

Le prove non sono state portate solo dalla Jolie ma anche dal figlio Maddox che avrebbe anche testimoniato contro il padre. Non si hanno ancora notizie troppo certe sulla reazione di Pitt, ma sono emerse alcune indiscrezioni dal giornale HollywoodLife. In base a quanto dicono i gossip, l’attore sarebbe molto provato e affranto per le accuse ricevute.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pitt avrebbe il cuore spezzato, ma si sarebbe anche assunto la responsabilità delle proprie azioni. Avrebbe ammesso i suoi problemi e ad oggi avrebbe anche smesso di bere. A livello legale, gli avvocati di Pitt pensano che la fuga di notizie sia stata messa in atto proprio per screditare l’attore davanti agli occhi dell’opinione pubblica.

Leggi anche -> Oroscopo dal 22 al 28 Marzo: la settimana di tutti i segni dello Zodiaco

“Brad si sente come se fosse sempre più isolato dai suoi figli e ne è devastato” direbbero le indiscrezioni. Vedersi contro anche suo figlio lo ha certamene colpito profondamente. Ad oggi, il padre non può vedere i figli se non durante le visite concordate da uno psicologo nominato dal tribunale. Non rimane che vedere quale sarà la reazione del tribunale: tutti i loro fan sono ansiosi di vedere come si concluderà la storia di una delle coppie più amate di Hollywood.