Benno Neumair, spunta un dettaglio da brividi sulla vita coi genitori

Secondo gli ultimi sviluppi sul drammatico caso di Bolzano, i genitori di Benno Neumair avevano in qualche modo presagito la tragedia: ecco come e perché.

In casa Neumair si respirava un clima di tensione e terrore da mesi. I genitori di Benno avevano paura di lui, tanto da far sparire coltelli e oggetti appuntiti in casa. Laura Perselli, 68 anni e il marito Peter Neumair, 63, oltre ad aver preso l’abitudine di chiudersi in camera di notte avevano addirittura iniziato a nascondere tutte quelle potenziali armi domestiche che il 31enne, colto da un impeto di follia, avrebbe potuto usare contro di loro.

I terribili sospetti dei familiari di Benno Neumair

Era stata la diagnosi dei medici a mettere in allarme i genitori di Benno: il giovane insegnante di fitness era affetto da una schizofrenia paranoide con disturbi di personalità in chiave aggressiva. Dopo quella diagnosi e il successivo ricovero, però, la mamma e il papà, entrami ex insegnanti in pensione, avevano deciso comunque di prenderlo con loro in casa, forse sperando in cuor loro che col tempo la situazione sarebbe migliorata. Purtroppo è stato un tragico errore costato loro la vita.

I due coniugi devono aver capito di essere in pericolo quando Benno, che si sarebbe dovuto sottoporre a un’apposita terapia, non aveva mai iniziato il percorso di cura. La mamma Laura aveva apertamente confessato in una lettera a un’amica di avere paura di suo figlio: “È dura abbiamo nascosto e messo via i coltelli ma in giro ci sono forbici… c’è di tutto”. Queste le drammatiche parole della donna, riportate da L’Adige.it. Quando i genitori di Benno hanno capito che il 31enne era ormai ingestibile e aveva bisogno di trovare aiuto psichiatrico, era già troppo tardi.

