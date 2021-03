Angela Melillo, il rapporto speciale con la figlia Mia Bastianelli

Angela Melillo ha avuto dal suo ex marito Ezio Bastianelli una bellissima figlia, Mia, per la quale letteralmente stravede.

Angela Melillo dal 2006 al 2013 è stata sposata con il ristoratore Ezio Bastianelli, con il qual ha avuto una figlia, Mia, nata il 30 maggio del 2008. L’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi ha raccontato la difficile gravidanza per via di un’infezione alle vie urinarie che, trascurata, aveva raggiunto i polmoni. In quei giorni terribili temette di aver danneggiato il feto con alcuni trattamenti medici. Forse anche per questo il sentimento che la lega alla sua bambina è davvero unico.

Quel filo sottile tra Angela Melillo e a sua Mia

Angela Melillo ha raccontato questa pagina della sua vita privata tempo fa, ospite del programma Rai Vieni da me, commuovendosi dopo aver ascoltato la canzone A te di Jovanotti che le ha ricordato proprio la figlia Mia. “Sostanza dei giorni miei, come dice la canzone, per me è mia figlia Mia” ha confidato la showgirl nel salotto di Caterina Balivo. “Ogni volta che ascolto questa canzone non posso che pensare a lei, il più grande successo della mia vita è proprio la mia bambina”.

“La mia è stata una gravidanza particolare – ha poi spiegato Angela Melillo -. Quando ho scoperto di essere incinta, io ero appena uscita da un mese di ospedale dove ero stata ricoverata a causa di una grandissima infezione alle vie urinarie che poi è proseguita ai polmoni”. Di lì il terrore di aver in qualche modo danneggiato il feto a causa delle radiazioni da Tac e delle medicine che era costretta a prendere. “Avevo paura di aver intaccato la salute della mia bambina con tutte le cure a cui mi ero sottoposta. Ho fatto studi e altri test, era davvero alto il tasso di probabilità che nascesse con qualche problema. Ma poi ho deciso, ho portato avanti la gravidanza e oggi Mia è una bellissima bambina sana”.

