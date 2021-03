Angela Melillo, perché è finito il matrimonio con Ezio Bastianelli

Dopo 7 anni è finito il matrimonio tra Angela Melillo e Ezio Bastianelli. Ecco perché si sono separati, tutto quello che sappiamo.

Angela Melillo, ex ballerina, attrice, showgirl italiana, è stata sposata con il ristoratore Ezio Bastianelli per sette lunghi anni prima che i due divorziassero. Una decisione sofferta, come sempre in questi casi. Oggi la Melillo è naufraga sull'”Isola dei famosi” nella sua edizione 2021, rimasta in bilico fino all’ultimo ma poi partita senza troppi intoppi. Ma il percorso di Angela in Honduras rischia di finire prima del previsto, perché la showgirl è in nomination insieme a Akash. Ma perché è finita la storia con Bastianelli?

Angela Melillo, il motivo del divorzio da Bastianelli

La fine del matrimonio è sempre una decisione sofferta, soprattutto dopo sette anni insieme. E’ quello che è successo ad Angela ed Ezio, che si sono sposati il 3 giugno 2006 con una cerimonia davvero principesca e sfarzosa, in una spledida cornice. Un vero e proprio evento che non è passato certo inosservato, pieno di ospiti famosi e colleghi del mondo dello spettacolo. La storia d’amore da fiaba dei due è stata completata dalla nascita della loro unica figlia, nel 2008, la piccola Mia.

Ma anche le favole possono non avere un lieto fine a volte e così è stato per Ezio e Angela. La decisione del divorzio è arrivata nel 2013, dopo sette anni di matrimonio e in seguito ad un periodo difficile e di forte crisi per la coppia. Non hanno superato il famoso “settimo anno”, il più temuto dagli innamorati di tutto il mondo. I tentativi di salvare la storia e di riavvicinarsi sono stati molteplici ma purtroppo vani e i due non hanno superato le difficoltà.

Oggi Angela si è rifatta una vita e ha ritrovato il sorriso con il suo nuovo fidanzato: Cesare San Mauro, professore alla Sapienza.