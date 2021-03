Amadeus si commuove in diretta, il toccante ricordo del collega morto

Amadeus ha voluto iniziare la puntata dei Soliti Ignoti di stasera, lunedì 22 marzo 2021, condividendo un bellissimo ricordo con i telespettatori…

Grandi emozioni nella serata di stasera, lunedì 22 marzo 2021, dei Soliti Ignoti. Il conduttore Amadeus ha voluto iniziare la puntata del seguitissimo programma condividendo un commosso ricordo con i suoi telespettatori. Approfittando dell’ospitata di Emanuela Aureli, coach di Tale e Quale Show, Amadeus ha parlato della sua partecipazione proprio al programma condotto da Carlo Conti, avvenuta diversi anni fa. “E’ stata un’esperienza bellissima – ha detto Amadeus – durante la quale ho avuto accanto un meraviglioso Fabrizio Frizzi”. Anche quest’ultimo, che purtroppo come noto non c’è più, era infatti uno dei concorrenti di quell’edizione di Tale e Quale Show.

L’omaggio di Amadeus a Fabrizio Frizzi

“Fabrizio era seduto accanto a me in studio” ha rivelato inoltre Amadeus ai Soliti Ignoti riferendosi ancora al compianto Frizzi, per poi concentrare l’attenzione sulla sua ospite, come detto Emanuela Aureli. “Lei, come sapete, è una delle coach di Tale e Quale Show, perciò devo ringraziarla per quella bellissima esperienza” ha detto. Che Fabrizio Frizzi e Amadeus fossero legati da un’amicizia importante e sincera, del resto, non è certo una novità.

“Sei strepitoso. Tu sei bravissimo e puoi fare tutto!” ha replicato Emanuela Aureli omaggiando il padrone di casa. Aureli che, per la cronaca, non ce l’ha fatta alla fine della puntata di oggi dei Soliti Ignoti a vincere la cospicua somma in ballo: sbagliando il parente misterioso, ha perso la possibilità di donare gli oltre 20.000€ in palio a un’associazione che si occupa di autismo. Ma questa è un’altra storia.

