Akash Kumar, il modello di origini indiane dagli occhi di ghiaccio, sembra avere una doppia identità: ecco il retroscena.

Tutti abbiamo imparato a conoscerlo come Akash Kumar, ma il modello di origini indiane dagli occhi di ghiaccio, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, sembra avere due identità, anzi tre. E’ stato lui stesso a spiegare perché.

Akash Kumar: la verità sul nome

Qual è il vero nome di Akash Kumar? A rivolgere la domanda al diretto interessato è stato niente meno che Tommaso Zorzi. “Se devi fare la polemica come Selvaggia (Lucarelli, ndr) non ne ho voglia, ne ho già parlato a Ballando con le stelle” ha replicato il naufrago tutto infervorato, per poi aggiungere “Io mi chiamo Akash Kumar, ho già parlato di questa cosa se vuoi vai su Google e cerca!”.

Sta di fatto che in ognuna delle esperienze televisive passate di Akash, quella come concorrente a Ciao Darwin nella squadra dei Belli e quella a Temptation Island nel ruolo di tentatore, in Nostro si è presentato con un nome diverso. Se a Temptation Filippo Bisciglia l’ha presentato come “Andrea”, a Ciao Darwin è stato lui a presentarsi al pubblico col nome di Pablo Andreis Romeo. La domanda sorge dunque spontanea: qual è il suo vero nome?

“Sono stato gestito male da un ex agente con cui ho in corso questioni legali – ha spiegato una volta per tutte Akash -. Diceva che Akash era un nome indiano e non funzionava, dovevo chiamarmi Pablo etc. Io avevo bisogno di soldi perché avevo una situazione familiare non facile e ho accettato. Ma qui mi sono presentato con la mia vera identità”. resta da capire perché a Temptation Island si facesse chiamare Andrea: un altro nome d’arte, e perché? Magari sarà ancora lui a chiarirlo sull’Isola…

