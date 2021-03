Akash Kumar, qual è l’operazione chirurgica agli occhi vietata in Italia

Passare da occhi nero ebano ad azzurro ghiaccio? E’ sconsigliato, ma si può. Ecco l’operazione a cui si sarebbe sottoposto Akash Kumar.

Akash Kumar, il bello de L’Isola dei Famosi e Temptation Island, torna a far parlare di sè online. Al centro della polemica sono i suoi occhi: azzurro ghiaccio, chiari ed espressivi. Ma sono davvero suoi?

Tutto inizia con una lettera a Barbara D’Urso: “gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto e ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente”.

Un’operazione rischiosa

Subito dopo aver dato la notizia, Barbara D’Urso ricorda prontamente al pubblico che “questa operazione è vietata in Europa ed è pericolosa”. Non ha torto: solo l’anno scorso un’influencer (Nadinne Bruna) ha perso la vista dopo essersi sottoposta ad un intervento simile a Bogotà. “I miei occhi non possono più adattarsi alla luce, quindi ora sono molto fotosensibile. Questo intervento ha completamente rovinato la mia vita. Il danno alla vista è permanente, e devo fare ancora un trapianto di cornea. Ho anche la cataratta” ha spiegato Nadinne.

Non si sa esattamente a quale tipo di operazione si sia affidato Akash Kumar (che comunque non ha né negato né confermato le accuse), perchè esistono due metodi. Il primo prevede che si inserisca una lente a contatto colorata a livello intraoculare: un intervento simile esiste già per migliorare la vista (in questo caso ad essere inserita è una lente graduata trasparente), ed è comunque considerata un’operazione rischiosa. Il secondo tipo di intervento prevede la bruciatura dell’iride mediante laser. Un terzo metodo è stato inventato da un dottore di Strasburgo, ma la sua idea per cambiare il colore degli occhi dei pazienti è comunque considerata illegale in Italia.