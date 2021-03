Abbandonato in ospedale dalla famiglia, la foto che commuove tutti

By

La foto di un paziente malato abbandonato dalla famiglia in ospedale ha commosso tutto il web. Leggiamo insieme la sua toccante storia.

L’animo di tutto il web è stato toccato da una commovente storia raccontata da un infermiere. Il protagonista è un paziente solo, abbandonato nella stanza d’ospedale dalla sua famiglia. La foto condivisa su internet ha attirato l’attenzione di tutti gli utenti presenti sui social, e ha già fatto in poche ore il giro del web. Leggiamo insieme di che cosa si tratta.

“Sono passati 23 giorni da quando questo paziente è arrivato in ospedale”. Inizia così il commovente racconto dell’infermiere, riportato su Instagram, uno dei social più in voga del momento, dalla pagina Uominiedonneamicitv. “In questi 23 giorni, nessuno della sua famiglia è venuto a chiedere della sua salute”. Ad accompagnare la didascalia c’è una toccante foto, che raffigura proprio il paziente. L’uomo, steso sul lettino della sua camera d’ospedale, non ha al suo fianco nessun familiare. A tenergli compagnia però ci ha pensato un piccione, che a quanto pare è molto affezionato al paziente.

“Un piccione arriva ogni due giorni e si siede sul suo letto. Il piccione rimane per un po’ e poi vola alto nel cielo.” prosegue la storia. “Successivamente abbiamo scoperto che l’uomo si sedeva ogni giorno sulla panchina del parco vicino all’ospedale e nutriva i piccioni, incluso questo particolare piccione”. L’animaletto pennuto era dunque affezionato al paziente, e non l’ha dunque abbandonato durante il momento difficile di malattia.

