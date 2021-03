Vaccino Covid, c’è la svolta: in arrivo 330mila dosi Moderna alle Regioni

Novità importanti in Italia per quanto riguarda il vaccino Covid con la svolta decisiva: tra oggi e domani circa 330mila di dosi Moderna

Una svolta decisiva per continuare a massimizzare il numero di somministrazioni di dosi di vaccino Covid al giorno. Tra oggi e domani arriveranno circa 330mila dosi di Moderna, che poi saranno distribuite rapidamente alle varie Regioni. Il vaccino è più adatto alle categorie più anziane e ai più fragili con un incremento importante in vista di aprile. L’obiettivo è quello di arrivare ad un buon numero entro fine aprile per poi pensare di riaprire tutto per l’estate.

Vaccino Covid, Speranza svela la strategia per il futuro

Nelle ultime ore è tornato a parlare anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha svelato ai microfoni di ‘Stasera Italia-Week end’ su Rete4 le varie novità: “Ci sono le condizioni per correre di più, con le nuove dosi che arriveranno nelle prossime settimane”. Infine, ha svelato: “Credo molto nella collaborazione tra Stato e regioni. Ora abbiamo anche più persone per vaccinare, dopo gli accordi con i medici di medicina generale, gli odontoiatri, le farmacie. Abbiamo tantissime persone per dare la spinta”.