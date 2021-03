Tragedia a Saluzzo: uomo uccide la madre e il cane, poi si suicida

Oggi si è consumata una tragedia nel comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo: un uomo si è suicidato dopo aver ucciso la madre e il cane

Oggi pomeriggio il piccolo comune di Saluzzo, cittadina alle pendici del Monviso in provincia di Cuneo (Piemonte) è diventato teatro di un evento assai macabro. Infatti, i cittadini nel pomeriggio hanno visto un uomo di quarantasette anni cadere dalla finestra del quarto piano di un’abitazione. La tragedia è avvenuta in Corso Roma, una strada non troppo lontana dal centro storico. Sotto lo sconcerto di tutti, sono intervenuti immediatamente i carabinieri della città, insieme ai sanitari del 118. Per l’uomo non c’era già più niente da fare, ma le forze dell’ordine avevano deciso di salire immediatamente all’appartamento da cui l’uomo si era lanciato. E proprio lì è venuta alla luce un altro dramma all’interno della tragedia appena consumatasi.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Anna Scardigno morta di Covid a soli 29 anni: “Oggi è un giorno triste”

La tragedia che ha colpito Saluzzo

Come se il suicidio di un uomo di quarantasette anni non fosse sufficientemente drammatico e doloroso, una volta in casa i carabinieri di Saluzzo hanno fatto una triste scoperta. Infatti l’uomo non solo si era suicidato ma, prima di compiere l’estremo gesto, ha ucciso la propria madre e il cane. Entrati in casa i vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, che avevano unito le forze per aprire la porta, nell’appartamento hanno trovato la donna di circa ottant’anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel letto, in una pozza di sangue. L’uomo, prima di gettarsi dalla finestra dell’appartamento che dà su Corso Roma, ha anche ucciso il proprio cane prima di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri si sono messi subito all’opera e ora stanno indagando su questa tragedia, visto che non conoscono le motivazioni che hanno spinto quest’uomo di quarantasette anni a compiere un omicidio-suicidio.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Burioni, duro attacco social: “Da noi il lockdown, altrove i vaccini”