Sandra Milo, chi è il giovane fidanzato Alessandro Rorato: 37 anni di differenza. La loro relazione è al centro delle pagine di gossip, soprattutto per la grande differenza di età che esiste tra i due. Scopriamo di più sulla dolce metà dell’attrice.





Alessandro Rorato lavora nel settore della ristorazione e del catering. Da pochi mesi è sentimentalmente legato alla sua Sandra, che ha ben 37 anni più di lui. Approfondiamo i particolari sulla figura del fidanzato della Milo e sulla loro recente relazione.

Sandra Milo, scopriamo di più sulla figura del fidanzato Alessandro Rorato. Tra di loro ci sono 37 anni di differenza

Sandra Milo e Alessandro Rorato hanno da pochi mesi ufficializzato la loro relazione sentimentale. Rorato ha origini venete e ha attualmente 50 anni, ben 37 in meno rispetto alla sua dolce metà. Alessandro inoltre lavora in un settore completamente diverso da quello dell’attrice, ovvero quello della ristorazione e del catering. Rorato ha inoltre un ristorante in provincia di Treviso, precisamente a Salgareda.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sandra Milo in radio: “Ho fatto il vaccino, non respiro”, poi emerge la verità

I due si sono conosciuti durante una cena a Venezia e l’attrice ha raccontato che tra di loro vi è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La Milo ha inoltre affermato di essere rimasta estremamente colpita dalla incredibile gentilezza di Rorato, che ha definito “un uomo di altri tempi”. I due hanno deciso di non andare per il momento a vivere insieme.

Potrebbe interessarti anche –> Sandra Milo compie 88 anni: come sta oggi l’attrice e presentatrice

Leggi anche –> Sandra Milo, chi era il primo marito Cesare Rodighiero: lei aveva solo 15 anni

In una intervista, rilasciata alcuni mesi fa a Live, Non è la D’Urso, l’attrice aveva dichiarato come tra lei e il suo nuovo fidanzato l’amore fosse di tipo puramente platonico. Tra i due infatti, secondo quanto affermato dalla stessa attrice, non ci sarebbe intimità e fisicità ma solo una grande complicità spirituale. Rorato, dal canto suo, ha già regalato un anello di fidanzamento alla sua amata. Non sono in pochi tuttavia a considerare con un grande scetticismo il suo decantato amore nei confronti dell’attrice pluriottantenne.