San Marino, distribuite migliaia di dosi di vaccino Sputnik: da domani inizieranno i monitoraggi su effetti collaterali.

Nei prossimi giorni, a San Marino, un gruppo di medici specializzandi all’Università di Bologna si occuperà di monitorare i risultati del primo ciclo di vaccino Sputnik. Per il momento non sembrano esserci effetti collaterali preoccupanti, come ha testimoniato anche il direttore sanitario dell’Ospedale di San Marino Sergio Rabini: “Effetti collaterali occasionali. Simili a quelli degli altri vaccini. Ma nulla di grave: al massimo un po’ di febbre 24 ore dopo la somministrazione, e per un paio di giorni. In un solo caso è durata 72 ore. Qualche dolore muscolare, cefalee. Bruciore nel punto in cui è stata praticata l’iniezione. Un paziente si è presentato al pronto soccorso per un fastidio alla gola, risolto con antistaminici”.

Vaccino Sputnik a San Marino: da domani monitoraggio su effetti collaterali

È passato quasi un mese da quando San Marino ha iniziato a distribuire i primi vaccini, somministrandolo a partire da medici, infermieri e operatori sanitari. Il vaccino russo è ancora in attesa dell’approvazione delle agenzie del farmaco europee, EMA e AIFA, e quindi ancora non somministratile nei paesi dell’Unione.

Ma San Marino è un micro stato extracomunitario, ed è dunque libero di fare i propri accordi: a febbraio ha stipulato con il Fondo sovrano russo un contratto per l’acquisto di 33.500 dosi, pagate 10 euro l’una. A inizio marzo, inoltre, Roma ha ceduto allo stato 5.000 fiale di Pfizer. Il piano vaccinale di San Marino prevede che tali dosi siano destinate ad ultra 85enni e soggetti più fragili, come pazienti oncologici o immunodepressi. Presto allo Stato dovrebbero arrivare altre 45 mila dosi Pfizer e 18.500 di Sputnik V.