Patrizia Pellegrino, il tremendo racconto: la morte del primo figlio Riccardo

“Ho perso il mio primo figlio. È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l’ho potuto neanche salutare”: Patrizia Pellegrino è costretta a vivere con questo atroce dolore.

L’attrice Patrizia Pellegrino nasconde dietro al suo bellissimo sorriso e alla sua carica di energia innata una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Suo figlio Riccardo è morto appena nato. Ecco la sua confessione a cuore aperto.

Lo squarcio nel cuore di Patrizia Pellegrino

“Mio figlio Riccardo è morto”: sono parole dense di dolore quelle che Patrizia Pellegrino ha pronunciato tempo fa ospite di Vieni da Me, facendo commuovere la conduttrice Caterina Balivo e il pubblico in studio a casa. La nota attrice e conduttrice è tornata ai terribili giorni della perdita della sua creatura: “È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l’ho potuto neanche salutare. È stato un dolore immenso, ma lui è il mio angelo splendente”. E le brutte notizie per lei non si sono fermate qui.

Per Patrizia Pellegrino, dopo quel drammatico evento, è iniziato un nuovo cammino fatto di dolore e speranza: “Mi hanno detto che non potevo più avere figli, così ho iniziato le pratiche dell’adozione ed è arrivato Gregory che abbiamo adottato a San Pietroburgo. Poi miracolosamente sono rimasta incinta due volte, sono arrivati Tommaso e Arianna. Quando ero incinta di sei mesi di Arianna mi avevano detto che lei non ce l’avrebbe fatta. I medici di Bologna hanno fatto un miracolo, oggi è bella e intelligente. Non è autonoma, ma è molto curiosa, nella vita ce la farà”. E in un videomessaggio il figlio Gregory l’ha ripagata di tutte le sofferenze e le fatiche: “Sei una grande donna“, le ha detto.

