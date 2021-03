Patrizia Pellegrino ha 3 figli: chi sono Arianna, Gregory e Tommaso

Patrizia Pellegrino ha un fortissimo legame con i suoi tre figli Arianna, Gregory e Tommaso. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro.

Oggi 21 marzo Patrizia Pellegrino sarà tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica Live“, lo storico appuntamento domenicale con Barbara D’Urso che moltissimi telespettatori italiani aspettano. L’attrice, che è stata di recente operata per un tumore al seno, parlerà della malattia, della sua convivenza con essa, della morte di suo figlio Riccardo e del grandissimo amore per i tre figli Arianna, Gregory e Tommaso. Ma chi sono? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro.

Patrizia Pellegrino, chi sono i tre figli: foto e storia

L’enorme dolore scaturito dalla morte di Riccardo, deceduto a soli sei giorni dalla nascita non ha buttato già Patrizia Pellegrino. L’attrice, nonostante la ferita enorme, si è rialzata e ha avuto tre splendidi figli, che ama moltissimo: Arianna, Gregory e Tommaso. Di questo e di molto altro parlerà oggi a “Domenica Live” insieme a Barbara D’Urso.

Gregory è stato adottato a San Pietroburgo. “Abbiamo adottato Gregory a San Pietroburgo.” – ha raccontato Patrizia – “Per 3 anni era cresciuto senza amore, senza cibo e senza giocattoli.” Lui è stato il primo figlio di Patrizia dopo la morte di Riccardo e l’amore per lui è immenso. “Mi sembra ieri che era piccolo piccolo” – ha scritto in un post a lui dedicato – “Appena nato dal mio cuore e ora eccolo sempre vicino a me a noi e sempre più grande.”

Dopo Gregory, la Pellegrino è rimasta incinta di Tommaso, il suo secondo figlio e poi di Arianna, nata prematura e con dei problemi fisici. “L’hanno fatta nascere di soli sei mesi e pesava 500 grammi.” – ha raccontato – “ Ora a 21 anni è bellissima, ha dei problemi certo non a livello mentale ma fisico, non è autonoma. E’ una ragazza che può farcela nella vita.“